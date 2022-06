Zesde en meest verregaande Europese sanctiepakket met embargo op Russische olie officieel rond: intimi van Poetin en slachters van Boetsja en Marioepol op sanctielijst

Het zesde Europese sanctiepakket tegen Rusland, met daarin onder meer een gedeeltelijk embargo op Russische olie, is officieel aangenomen en treedt vandaag nog in werking. Dat hebben de EU-lidstaten vrijdag meegedeeld. De Russische militaire bevelhebbers in Boetsja en Marioepol en Alina Kabajeva, een “naaste medewerkster” van president Vladimir Poetin, zijn toegevoegd aan die sanctielijst. Donderdag was al bekendgeraakt dat patriarch Kirill onder druk van Hongarije van de lijst is gehouden.