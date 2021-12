Zes werknemers sterven in opslagplaats Amazon na reeks tornado’s in VS, bedrijf onder vuur wegens twijfelachtige werkomstandigheden

Verenigde StatenIn de Verenigde Staten ligt het e-commercebedrijf Amazon onder vuur nadat zes werknemers om het leven kwamen in de staat Illinois, als gevolg van de reeks tornado’s van afgelopen weekend. Een opslagplaats van Amazon, waar op het moment van de tornado’s een tiental mensen aan het werk waren, werd bijna volledig verwoest. Zes werknemers overleden ter plaatse. Naasten van de slachtoffers stellen zich nu vragen bij het veiligheidsbeleid van het bedrijf. “Dit was nooit gebeurd als ze meer zouden geven om mensenlevens dan om productiviteit”, klinkt het.

De reeks tornado’s die de VS afgelopen weekend teisterde, heeft een ernstig spoor van vernieling achtergelaten. Zo werden al minstens 88 doden geregistreerd en dat dodentol zal de komende dagen naar alle verwachting nog oplopen. Ook zijn nog honderden mensen vermist. In de stad Edwardsville, in Illinois, ging een Amazon-opslagplaats bijna volledig tegen de grond, terwijl er een tiental mensen aan het werk waren. Zes werknemers lieten het leven, één persoon werd naar het ziekenhuis gevoerd.

Volledig scherm Een satellietfoto toont de schade die de opslagplaats heeft opgelopen door de tornado’s. © AFP

Wanpraktijken van Amazon

Kelly Nantel, een woordvoerder van Amazon, liet weten dat het bedrijf “diep bedroefd” is door de overlijdens. Nantel benadrukte bovendien dat de opslagplaats “correct is gebouwd”, hoewel enkele familieleden van de slachtoffers daar sterke twijfels over hebben. Zo vragen zij zich af of er wel voldoende schuilplaatsen waren voorzien en of de leidinggevenden wel snel genoeg actie hebben ondernomen om dekking te zoeken. Verder blijft de vraag bestaan of de shiften die avond wel hadden mogen plaatsvinden, aangezien er verschillende waarschuwingen over het noodweer waren geweest.

“Het incident stelt heel wat praktijken in de warenhuizen van Amazon in vraag”, aldus Marcos Ceniceros, een lid van een arbeidsrechtenorganisatie. “Dit is niet de eerste keer dat we werknemers van Amazon zien lijden en we willen ervoor zorgen dat het bedrijf het personeel niet in gevaar blijft brengen”, klinkt het.

Volledig scherm Van de tiental werknemers die op het moment van de tornado’s aan het werk waren, overleden zes mensen. Eén persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis. © REUTERS

Schuilen in toiletten

Volgens een van de overlevende werknemers, de 26-jarige David Kosiak, werd het personeel naar de toiletten gestuurd om daar te schuilen. Dat is ook waar een van de slachtoffers, de 26-jarige Austin J. McEwen, om het leven kwam. “We zaten er meer dan twee uur en half vast”, getuigt Kosiak. Het grootste deel van het team zocht dekking in de toiletten, maar een kleinere groep hield zich schuil in een ander deel van het gebouw dat ernstig werd getroffen door de tornado. “Dat is de plaats waar de meeste mensen zijn gestorven”, klinkt het bij Amazon.

De zus van een ander slachtoffer, de 29-jarige Clayton Cope, vertelt op Facebook hoe haar ouders nog een telefoongesprek hadden met hun zoon voor zijn dood. Daaruit was volgens haar af te leiden dat de werknemers niet meteen na het eerste waarschuwingssignaal de opdracht hadden gekregen om te schuilen. “Iedereen weet dat Amazon alleen maar geeft om productiviteit. Mijn broer zou niet gestorven zijn als het bedrijf de werknemers meteen in veiligheid had gebracht, zodra de storm heftig begon te worden”, klinkt het. “Dan zou niemand op het laatste moment in paniek naar de schuilplaats hebben moeten lopen”.

Naar aanleiding van de felle kritiek op Amazon kondigde het Amerikaanse ministerie van Werk gisteren aan dat een onderzoek is geopend naar het incident.

Volledig scherm De opslagplaats van Amazon in de stad Edwardsville, in de Amerikaanse staat Illinois, werd bijna volledig verwoest door de reeks tornado’s die de VS afgelopen weekend teisterde. © Photo News

