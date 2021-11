Zes tieners in ziekenhuis na schietpartij nabij middelbare school in Colorado

Nabestaan­den schietpar­tij in bioscoop boos over nieuwe Jo­ker-film

De nabestaanden van de schietpartij in een bioscoop in het Amerikaanse Aurora (Colorado) in juli 2012 hebben een brief gestuurd naar filmmaatschappij Warner Bros. Zij zijn bezorgd en boos dat de studio een nieuwe film over het personage The Joker heeft gemaakt. In juli 2012 schoot de toen 24-jarige James Holmes in het wilde weg tijdens een vertoning van de film 'The Dark Knight Rises’. Twaalf mensen overleden; zeventig anderen raakten gewond.

24 september