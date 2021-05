Zes Spanjaarden op Schiphol opgepakt na overlast op vliegtuig

Gerechtsdo­cu­men­ten onthullen: Melinda vroeg scheiding aan, er is geen huwelijks­con­tract en kans op verzoening is onbestaan­de

9:23 De Amerikaanse nieuwssite TMZ heeft een kopie gepubliceerd van de scheidingspapieren van Bill (65) en Melinda (56) Gates. Daaruit blijkt dat het Melinda is die de scheiding aanvroeg en dat er geen sprake is van een huwelijkscontract. De kans dat het nog goedkomt, blijkt onbestaande. “Dit huwelijk is onherstelbaar gebroken”, staat er te lezen.