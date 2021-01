Zes rangers om het leven gekomen in Congolees Nationaal Park Virunga, waar de Merode directeur is

Gewapende lieden hebben vandaag in het Nationaal Park Virunga in het oosten van Congo minstens zes "rangers" ("eco-bewakers") gedood, zo is bij de plaatselijke autoriteiten vernomen. De Belgische prins Emmanuel de Merode, directeur van het park, is niet bij de slachtoffers. Dat bevestigde een goede bron aan onze redactie.

Mai-Mai milities legden in de buurt van Nyamitwitwi een hinderlaag voor de rangers. Zes bewakers en twee Mai-Mai werden gedood bij de aanval. “We bevestigen dat een groep gewapende mannen onze rangers heeft aangevallen”, zegt Olivier Mukisya, een ambtenaar van het Congolese Instituut voor het behoud van de natuur (ICNN), aan 7sur7.

De Merode bestuurt al sinds 2008 het Nationaal Park in Oost-Congo, een regio die vaak wordt geteisterd door burgeroorlogen. De Belgische prins werd in 2014 neergeschoten tijdens een aanval door gewapende mannen. Drie gewapende mannen namen de parkdirecteur onder vuur toen hij onderweg was van Goma naar Rumangabo, vlak bij het hoofdkwartier van het park. Hij kreeg twee kogels in de buik.

Het Virunga-park, gelegen in het grensgebied met buurlanden Rwanda en Oeganda, is de habitat van berggorilla’s, nijlpaarden en olifanten. In het gebied zijn veel stropers actief. De rangers van het park worden geregeld aangevallen door rebellengroepen.

Vorig jaar in april kwamen twaalf rangers van het Virunga-park en vier burgers om het leven bij een aanval. De parkwachters beschermden een konvooi met burgers, toen ze in de buurt van de stad Goma aangevallen werden door een Rwandese militie. In april 2018 kwamen vijf opzichters en een chauffeur om het leven in een hinderlaag door rebellen. Een maand later werden twee Britse toeristen ontvoerd. Het park werd toen gesloten en werd uiteindelijk opnieuw geopend in februari 2019.

Volledig scherm Piloot Anthony Caere en parkdirecteur prins Emmanuel de Merode vliegen boven het Virungapark in Oost-Congo, om gewonde dieren te redden. © Joost De Bock