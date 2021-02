Zes politieagenten Capitool geschorst voor gedrag tijdens rellen - onderzoek naar 29 anderen

Amerikaan­se burgerrech­ten­or­ga­ni­sa­tie beschul­digt Trump en diens advocaat van schending oude wet tegen Ku Klux Klan

16 februari De NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), een van de oudste burgerrechtenbewegingen van de VS, heeft vandaag een rechtszaak aangespannen tegen voormalig president Donald Trump en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani wegens samenzwering. Volgens de NAACP heeft het duo op 6 januari - de dag van de bestorming van het Capitool - geprobeerd om de certificering van de verkiezingsuitslag te verhinderen.