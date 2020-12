“Zes op de tien landen namen coronamaatregelen die verontrustend zijn voor democratie”

De studie, die over vrijwel alle landen van de wereld gaat, concludeert dat 61 procent van de landen in minstens één domein van de democratische vrijheden maatregelen nam die als "illegaal, buiten proportie, onbeperkt in de tijd of onnodig" beschouwd worden.



In landen met democratische regimes valt 43 procent in deze categorie, bij de autoritaire regimes 90 procent, aldus de niet-gouvernementele organisatie, die in Stockholm gebaseerd is en gespecialiseerd in de staat van de democratie in de wereld.



De conclusies voor de autoritaire regimes waren te voorzien, maar "verrassend is dat zoveel democratieën maatregelen namen die problematisch zijn", zegt de secretaris-generaal van de ngo, Kevin Casas-Zamora.