Zes jaar cel geëist tegen Berlusconi in omkopingszaak rond bunga-bunga-feestjes

Vlak na schooldra­ma Texas: Donald Trump en Texaanse gouverneur te gast op bijeen­komst Amerikaan­se wapenlobby

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zal dit weekend spreken op de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse wapenlobbyist NRA, vlak na de schietpartij in een Texaanse basisschool. Ook de gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, staat op de gastenlijst, zo schrijven The Washington Post en The Insider woensdag.

20:29