Zes gewonden nadat auto inrijdt op groep mensen aan pub in Wales

China wijst verder onderzoek naar oorsprong coronapan­de­mie af: “Dit is onverant­woord en gevaarlijk”

22 juli China heeft een voorstel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afgewezen om verder onderzoek te doen naar de oorsprong van de coronapandemie. “Dit is onverantwoord en gevaarlijk. Het is niet het moment om dwars te gaan liggen”, stelt Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki.