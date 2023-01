Zes gewonden na mesaanval in Gare du Nord in Parijs, dader kritiek nadat politie hem neerschiet

Zesjarige jongen schoot lerares neer met wapen van zijn moeder

De zesjarige jongen die vrijdag zijn lerares na een ruzie in de klas neerschoot in de Amerikaanse staat Virginia, gebruikte daarvoor het pistool van zijn moeder. Het wapen was vergund. De lerares is inmiddels stabiel. Ze wordt geprezen omdat ze de andere kinderen in veiligheid had gebracht.

10 januari