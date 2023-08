Zes gewonden bij blikseminslag in Duitsland

Bodybuil­der toont live op Instagram hoe hij zijn ex-vrouw om het leven brengt: drie doden en drie gewonden in Bosnische stad Gradačac

In de Bosnische stad Gradačac heeft een bodybuilder live op Instagram getoond hoe hij zijn ex-vrouw om het leven bracht. “Jullie zullen nu rechtstreeks zien hoe hoe een moord eruitziet”, zei Nermin Sulejmanović erbij. In een later filmpje beweerde hij nog meer mensen vermoord te hebben. Er zijn effectief drie doden en drie gewonden gevallen, alle slachtoffers worden aan hem gelinkt. Na een urenlange klopjacht pleegde de dader zelfmoord.