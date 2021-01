Zes Enigma-codeermachines uit WOII geborgen uit Oostzee

Paniek om brand in omgeving Capitool: gebouw tijdelijk in lockdown

18 januari Het Capitool in de VS, dat op woensdag 6 januari nog bestormd werd door een meute Trump-aanhangers, ging vandaag opnieuw even in lockdown. De politie van het Capitool stuurde een veiligheidswaarschuwing naar iedereen in het gebouw. Uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan.