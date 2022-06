Zes doden, onder wie vijf jongeren, bij schietpartij nabij Mexicaanse school

Iran kan binnen enkele weken voldoende materiaal hebben voor atoombom

Iran kan over enkele weken al over voldoende basisstoffen beschikken om een kernwapen te produceren. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De vraag is niet meer of, maar wel wanneer dat het geval zal zijn, zegt Rafael Grossi, de directeur-generaal van het IAEA. Grossi beklemtoont wel dat Iran daarna nog meer tijd nodig zal hebben om met het uranium een nucleair wapen te maken.

6 juni