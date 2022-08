Zes doden en zestien gewonden bij Russisch bombardement op appartementsgebouw in Charkiv: “Een verachtelijke en cynische aanval”

Franse toerist (44) gedood door groep zwerfhon­den in Marokko

Een Franse toeriste (44) die op uitstap was in El Argoub, dat door Marokko bestuurd wordt als een plattelandsgemeente in de provincie Oued Ed-Dahab, is dinsdag overleden nadat ze werd aangevallen door een groep zwerfhonden, dat berichten de Marrokaanse media.

15:48