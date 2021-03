Zes doden en 50.000 mensen dakloos na grootste brand ooit in Rohingya-kamp in Bangladesh

"Dit is de grootste brand sinds de instroom van de Rohingya in augustus 2017", vertelde plaatsvervangend commissaris voor vluchtelingen, Shamsud Douza. Hij zei dat er voedsel was verstrekt aan de ontheemden en dat hulpverleners probeerden alle nodige humanitaire hulp te bieden.

De brand is de derde die in vier dagen uitbrak in de Rohingya-kampen. Volgens de Bengalese brandweer is de oorzaak onbekend. In januari braken in de kampen ook al twee grote branden uit. Saad Hammadi, regionaal officier van Amnesty International in Zuid-Azië, zei: "De frequentie van branden in de kampen is te toevallig, vooral omdat de resultaten van eerdere onderzoeken nog steeds niet bekend zijn en de incidenten zich blijven herhalen.”