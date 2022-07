Zes doden bij bestorming hoofdkwartier VN-missie in oosten van Congo

Man opgepakt na schietpar­tij­en in de buurt van Vancouver: “Verschil­len­de slachtof­fers”

De Canadese politie heeft een verdachte opgepakt na verschillende schietpartijen maandagochtend in Langley, in de buurt van Vancouver, in British Columbia in Canada. De politie bevestigt aan de Canadese media dat er "verschillende slachtoffers" zijn gevallen, maar het is voorlopig niet duidelijk of er ook doden zijn.

25 juli