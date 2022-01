Zes doden bij aanval in Kenia, vermoedelijk van Al-Shabaab

Sinds in 2011 een militaire interventie is gestart in het zuiden van Somalië om Al-Shabaab te bestrijden, is Kenia het doelwit van verschillende dodelijke aanslagen. Zo stierven in september 2013 67 mensen bij een aanslag op een winkelcentrum in hoofdstad Nairobi en vielen er in april 2015 148 doden bij een aanval op de universiteit van Garissa.