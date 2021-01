Zes dagen voor vertrek Trump opnieuw federale executie uitgevoerd

Corey Johnson, een 52-jarige Afro-Amerikaanse man, kreeg donderdagavond een dodelijke injectie toegediend in de federale gevangenis in Terre-Haute in de staat Indiana. Iets voor middernacht lokale tijd (05.00 uur Belgische tijd) werd de man doodverklaard.

In 1992 was hij lid van een bende die een reeks moorden pleegde in het drugsmilieu in de staat Virginia. De bende pleegde onder meer verschillende moorden op rivaliserende bendeleden. Johnson werd door een federale rechtbank veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij zeven van hen. Zijn laatste woorden waren gericht aan de nabestaanden van de slachtoffers. “Ik wilde eerder zeggen dat het me spijt, maar ik wist niet hoe. Ik hoop dat jullie vrede zullen vinden,” klonk het. De man richtte zich ook tot zijn familie: “Ik heb altijd van jullie gehouden, en jullie liefde heeft me echt gemaakt. Op straat was ik op zoek naar shortcuts. Ik had een aantal goede rolmodellen, maar ik raakte van de weg af. Ik was blind en dom. Ik ben nu niet meer dezelfde man als toen.”

Coronabesmetting

In december raakte Johnson besmet met het coronavirus. Dinsdag oordeelde een rechter nog dat de executie met enkele weken moest worden uitgesteld, aangezien Johnsons longen nog niet volledig hersteld zouden zijn. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de man pijn zou lijden na de injectie, iets wat volgens de rechtbank verboden wordt door de Amerikaanse grondwet, die een ‘wrede’ straf verbiedt. Het Hof van Beroep veegde het uitstel woensdag echter van tafel, en dat besluit werd donderdag bekrachtigd door het Hooggerechtshof.

Johnsons advocaten trachtten de executie nog te vermijden door zich te beroepen op de verstandelijke beperkingen van de man. “Corey kan niet de ‘drugsbaron’ zijn waarvoor de regering hem al 30 jaar lang afschildert. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven”, klonk hun argumentatie. Ook dat argument kon de rechtbank niet overtuigen. In een verklaring noemen de advocaten Donald Salzman en Ronald Tabak de executie dan ook “ongrondwettelijk”.

Laatste executie onder Trump

Dustin Higgs, een 48-jarige zwarte man die veroordeeld is voor het bevelen van de ontvoering van en moord op drie jonge vrouwen in de buurt van Washington in 1996, zal naar alle verwachting vrijdag hetzelfde lot ondergaan. Ook hij liep in december Covid-19 op, waardoor zijn executie aanvankelijk enkele weken werd uitgesteld. Maar ook die beslissing werd door het Hooggerechtshof ongedaan gemaakt.

Als Higgs vrijdag inderdaad een dodelijke injectie krijgt, werden in de overgangsperiode tussen Trump en de nieuw verkozen president Joe Biden maar liefst vijf gevangen geëxecuteerd. Vóór de dertien executies die er onder Trump bevolen zijn, werd die federale doodstraf echter maar drie keer voltrokken op 26 jaar tijd. Die drie executies gebeurden onder de Republikeinse president George W. Bush. Dat een afscheidnemend president in de overgangsperiode tussen de verkiezing en zijn vertrek nog meer dan één terdoodveroordeelde laat executeren, is al geleden van 1885.

Joe Biden, die woensdag wordt beëdigd als president van de Verenigde Staten, is gekant tegen de doodstraf en liet verstaan dat hij snel werk wil maken van het afschaffen van de federale doodstraf.