Zes Britse kinderen gestorven aan streptokokkeninfectie

Weduwe van Russische topkolonel schrijft boze brief aan Poetin: “Mijn man executeer­de zichzelf door druk van mislukte mobilisa­tie”

De weduwe van Vadim Boyko (44), de Russische topkolonel die eerder deze maand dood werd teruggevonden in zijn kantoor, heeft een open brief geschreven aan de Russische president Vladimir Poetin. Volgens de weduwe was haar echtgenoot onterecht de “zondebok” voor de vele problemen rond de chaotische mobilisatie van Poetin. “Hij werd verantwoordelijk gesteld voor de mislukte rekruteringen en zou daarvoor meer dan 100 miljoen roebel aan schulden moeten betalen. Dat was voor hem de druppel”, schrijft ze onder meer.

30 november