Zelfs speculaties dat Poetin zijn speech vanuit kogelvrije kooi zal houden: Moskou houdt adem in voor beruchte 9 mei-viering vandaag

NIEUW-ZEELAND Burgemees­ter Auckland roept noodtoe­stand uit wegens zware regenval

In de grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, is dinsdag de noodtoestand afgekondigd wegens zware regenval. De stad is, net als grote delen van de rest van het land, getroffen door noodweer. Dinsdagochtend meldde weerinstituut NIWA dat er meer dan 45 millimeter regen per uur viel. In Nederland noemen we neerslag boven de 25 millimeter in één uur een hoosbui.