Zelfs geen staakt-het-vuren op Kerstmis of Nieuwjaar: Rusland blijft genadeloos oorlog voeren in Oekraïne

Opmerkelij­ke beelden uit Nieuw-Zee­land: premier Jacinda Ardern scheldt rivaal uit in parlement

Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, beging recent een flater in het parlement. Ardern noemde de partijleider van de libertarische ACT Party, David Seymour, een “arrogante lul". En dat had iedereen gehoord, want haar microfoon stond per ongeluk nog aan.

13 december