Zelfs Democraten willen niet dat president Biden herkozen wordt in 2024

Hoewel de Amerikaanse president Joe Biden (80) graag voor een tweede termijn in 2024 wil gaan, is de meerderheid van de Democraten daar niet voor te vinden. Dat blijkt uit een grote peiling die persagentschap AP doorvoerde. Biden zou volgens velen te oud zijn voor de stressvolle job.

Uit een nieuwe peiling van The Associated Press en NORC blijkt dat slechts 37% van de Democraten wil dat Biden een tweede termijn nastreeft. Vorig jaar was dat nog 52 procent. Uit interviews met respondenten blijkt dat velen de leeftijd van de president beschouwen als een nadeel. Ze benoemen ook zijn hoesten, zijn manier van lopen en zijn blunders. Volgens velen is iemand jonger beter geschikt voor ’s werelds meest stressvolle job.

Uit de peiling blijkt wel dat 41 procent van de Amerikanen het eens is met de manier waarop Biden zijn taak als president vervult, vergelijkbaar met de cijfers van eind vorig jaar. Bij enkel de Democraten is ook nog steeds de meerderheid het eens met het werk van Biden, maar toch hebben ze minder zin in een herverkiezingscampagne. Van alle Amerikaanse volwassenen, met ook Republikeinen, vindt 22 procent dat hij zich opnieuw verkiesbaar moet stellen, tegenover 29 procent voor de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar.

De daling onder Democraten lijkt vooral onder jongeren sterk aanwezig. Van de Democraten van 45 jaar en ouder zegt 49 procent dat Biden zich opnieuw verkiesbaar moet stellen, bijna evenveel als de 58 procent die dat in oktober zei. Maar bij de Democraten onder de 45 jaar zegt nu nog maar 23 procent dat hij zich herkiesbaar moet stellen, terwijl dat voor de midterms nog 45 procent was.

“Zolang de hersenen werken”

Linda Lockwood, een Democraat en gepensioneerde uit Kansas, zegt dat ze zich geen zorgen maakt over de leeftijd van Biden. “Hij lijkt volgens mij in vrij goede conditie en dat zeg ik als 76-jarige vrouw. Je bent misschien wat voorzichtiger als je ouder wordt, maar als je hersenen nog werken, is dat het belangrijkste.”

Biden is nu al de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis en wordt achtervolgd door vragen over zijn leeftijd. Als hij de volle acht jaar als president zou dienen, zal hij 86 jaar zijn als hij afzwaait. Hij maakt vaak lange dagen en staat urenlang rechtop. Biden is al een halve eeuw een nationaal politiek figuur, nadat hij in 1972 voor het eerst in de Senaat van Delaware werd gekozen. Toch trekken momenten waarop hij als verdwaald op het podium verschijnt of over zijn toespraken struikelt de laatste tijd meer aandacht dan zijn beleid zelf.