Zelfs de rechtszalen verhitten: aantal klimaatzaken verdubbeld op 5 jaar tijd

Het aantal klimaatrechtszaken wereldwijd is sinds 2017 meer dan verdubbeld. Ondanks wetenschappers al lang de oplossing aandragen om de CO2-uitstoot in te dammen, blijft een groot aantal landen zich op de vlakte houden. Daarom grijpen burgers steeds vaker naar de gerechterlijke hamer, zo blijkt uit rapporten van het VN-milieuprogramma (UNEP) en het Sabin Center for Climate Change Law aan de Columbia University.

Het totale aantal klimaatrechtszaken is wereldwijd concreet gestegen van 884 in 2017 naar 2.180 in 2022. De Verenigde Staten spannen de kroon met 1.522 klimaatrechtszaken, terwijl Australië op de tweede plaats komt met 127 zaken. Ongeveer 17 procent van deze rechtszaken speelt zich af in ontwikkelingslanden, waar zelfs kleine eilandstaten zich inzetten voor de zaak van het klimaat.

Belgische rechtszaak

Op 1 december 2014 gaf de vzw Klimaatzaak de vier Belgische overheden een flinke wake-up call door ze in gebreke te stellen. Dit maakte België het tweede land ter wereld waar een klimaatzaak werd gestart, na Nederland. Hoewel de zaak jarenlang werd vertraagd vanwege een talenkwestie, bleven de burgers vastberaden.

Maar liefst 58.586 mensen betoogden dat het klimaatbeleid van de overheden ontoereikend was en zowel de zorgvuldigheidsnorm als de mensen- en kinderrechten schond. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft uiteindelijk in het voordeel van de burgers besloten en de overheden collectief veroordeeld voor hun nalatige klimaatbeleid.

Geen verrassing

Het is niet verrassend dat de strijd zo fel wordt gevoerd. “Klimaatbeleid loopt ver achter op wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden”, zegt Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-Milieuprogramma. “En dat terwijl extreme weersomstandigheden en verzengende hitte aan de orde van de dag zijn. Mensen wenden zich daarom steeds vaker tot rechtbanken om de klimaatcrisis te bestrijden, waarbij regeringen en de particuliere sector ter verantwoording worden geroepen. Deze rechtszaken worden gezien als een belangrijk mechanisme om klimaatactie veilig te stellen en klimaatrechtvaardigheid te bevorderen.”

Niet voor niets

Klimaatzaken blijken steeds vaker een succes te zijn, zowel in België als daarbuiten. In Frankrijk heeft de rechtbank bijvoorbeeld geoordeeld dat de passiviteit op het gebied van klimaat en het niet behalen van de koolstofbudgetdoelstellingen ecologische schade heeft veroorzaakt. Ook in het Verenigd Koninkrijk had zo'n zaak succes, toen een Britse rechtbank oordeelde dat de regering haar wettelijke verplichtingen onder de Climate Change Act 2008 niet nakwam. Zelfs het Hooggerechtshof van Brazilië sprak zich uit en verklaarde dat het Parijse Klimaatakkoord eigenlijk een mensenrechtenverdrag is en zelfs een ‘supranationale’ status heeft. Naarmate het aantal klimaatzaken blijft groeien, worden er steeds meer juridische precedenten geschapen.

Toekomst

Het VN-Milieuprogramma voorspelt dat in de toekomst nog veel meer rechtszaken zullen volgen. “Er bestaat een verontrustende groeiende kloof tussen wat er nodig is om temperatuurdoelstellingen te halen en de maatregelen die regeringen daadwerkelijk nemen om de uitstoot te verminderen”, zegt Michael Gerrard, faculteitsdirecteur van het Sabin Center for Climate Change Law. “Dit zal er onvermijdelijk toe leiden dat meer mensen hun toevlucht nemen tot de rechtbanken. Het nieuwe rapport zal van onschatbare waarde zijn voor iedereen die het best mogelijke resultaat wil bereiken in gerechtelijke fora en wil begrijpen wat daar wel en niet mogelijk is.”