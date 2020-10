Zelfs corona krijgt Madrilenen niet vroeger aan tafel

Iconische Sams­ung-baas, die ooit 150.000 gsm’s verbrandde, overleden

25 oktober De rijkste en machtigste industrieel van Zuid-Korea, Lee Kun-hee, is op 78-jarige leeftijd overleden. De man die van Samsung Electronics een gigantisch wereldwijd telecombedrijf maakte, stierf vandaag in een ziekenhuis in Seoel.