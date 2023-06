Zelfmoord zedendelinquent Epstein was mogelijk door nalatigheid van gevangenis

KIJK. Brand verspreidt zich razendsnel over apparte­ments­ge­bouw in Verenigde Arabische Emiraten

In een appartementsgebouw in Ajman is er brand uitgebroken. Ajman is een stad dichtbij Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het vuur verspreidde zich razendsnel, waardoor plots een volledige toren van het wooncomplex in lichterlaaie stond. Doordat de bewoners op tijd konden worden geëvacueerd, vielen er geen gewonden. In 2016 woedde er ook al een grote brand in twee torens van hetzelfde gebouw. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.