Zelfde kerels, zelfde bordjes, ook al in Brussel: “Valse demonstranten” op betogingen in Europa, gestuurd door de Russen

Dezelfde mannen, dezelfde protestbordjes. De ene keer staan ze op een betoging in Parijs, dan weer op een protest in Brussel. Het zijn “valse demonstranten”, die Rusland naar heel uiteenlopende Europese betogingen stuurt, zegt de Deense openbare omroep DR . Vervolgens wordt desinformatie verspreid over zogezegd grote demonstraties tegen wapenhulp aan Oekraïne. Het maakt al niet uit waar de betogingen écht over gaan. Doel is verdeeldheid creëren over de oorlog.

De Deense omroep DR identificeerde in samenwerking met andere Europese media zoals het Franse ‘Le Monde’ minstens tien “nepdemonstraties” in verschillende Europese steden. Valse demonstranten (soms dezelfde) houden posters vast met identieke boodschappen geschreven op identieke manieren en met dezelfde spelfouten. De nepdemonstranten doken tussen december vorig jaar en maart dit jaar op bij onder meer pensioenprotesten in Parijs, klimaatprotesten in Den Haag en, jawel, protesten in Brussel.

Vier betogingen in Brussel

In onze hoofdstad doken ze op zeker vier demonstraties op, aldus DR. Het gaat om drie vakbondsbetogingen en één betoging tegen de hoge werkdruk in onder meer de zorgsector. Het spelletje is dat het heel andere betogingen moeten lijken: in posts op sociale media gaat het zogezegd om grote demonstraties tegen wapenhulp aan Oekraïne. Volgens de omroep zijn de Russische inlichtingendiensten te linken aan de acties.

Volledig scherm Dezelfde man op 28 januari op een klimaatprotest in Den Haag (L) en op op 31 januari op een betoging in Brussel tegen de werkdruk en personeelstekorten in de zorg-, welzijns- en cultuursector (R). Hij heeft dezelfde boodschap vast. © DR

Verdeeldheid

Søren Liborius, hoofdadviseur bij de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) en actief in de strijd tegen Russische propaganda en desinformatie, zegt bij DR dat het steeds vaker gebeurt dat Rusland Europese demonstraties gebruikt voor kleine “kortetermijnoperaties” die verdeeldheid moeten creëren over de oorlog in Oekraïne. Door pionnetjes op Europese betogingen met hun boodschappen te laten staan, “kun je het online laten lijken alsof er 100.000 mensen protesteren tegen wapenhulp aan Oekraïne”, zegt hij. De foto’s van de nepdemonstranten worden op sociale media geplaatst door enkele stromannen, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt.

Foto’s van enkele van de herkende nepdemonstranten werden bijvoorbeeld online verspreid door twee twintigers uit Sint-Petersburg, ontdekte DR. Zij deelden de beelden via verschillende profielen op Facebook en Youtube.

Volledig scherm Beelden van de nepdemonstranten werden onder meer op YouTube geplaatst, waar ze worden beschreven als grote volksprotesten tegen Oekraïne en de NAVO. © DR

Een uitgelekt en authentiek geacht rapport van de Russische inlichtingendienst maakt vermelding van de foto-operatie. De inlichtingendienst spreekt van een “succes”. Dat lijkt toch ietwat overdreven, want volgens de Deense omroep bereikten de posts van de twee uit Sint-Petersburg alvast maar een paar honderdduizend man. Dat is niet veel.

Schaduwoorlog

Anderzijds is het andermaal een goedkope manier, één van velen, om desinformatie te verspreiden in de veel grotere “schaduwoorlog’ die wordt gevoerd door Rusland, waarbij desinformatie, propaganda, manipulatie en spionage de hoofdrol spelen.

Liborius wijst er nog op dat Rusland helemaal niet de grote meerderheid hoeft te overtuigen dat “zij de goeden zijn”. “Het is voldoende als het werkt in delen van de samenleving. Het doel van Rusland is om onenigheid en verdeeldheid aan te wakkeren.” En daar worden dus heel uiteenlopende acties voor opgezet zoals nepdemonstranten op een vakbondsbetoging in België.