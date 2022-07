Zelf geknutseld, maar daarom niet minder dodelijk: waarom 'doe-het-zelf-wapens' zo gevaarlijk zijn

Amerikaan­se fiscus onderzoekt audit tegen twee tegenstan­ders van Trump

De Amerikaanse belastingdienst heeft donderdag aangekondigd dat het om een onafhankelijk onderzoek heeft gevraagd naar de zeldzame audit waaraan twee tegenstanders van Donald Trump werden onderworpen. Een daarvan is James Comey, FBI-directeur tot hij in 2017 door Trump werd ontslagen. De andere is Andrew McCabe, James Comey's plaatsvervanger.

