Zelensky’s entourage schrijft historische speeches alsof ze voor een comedyfilm zouden zijn

Bewakings­beel­den tonen moment waarop huis in Oldenzaal volledig in elkaar stort door verwoesten­de explosie

In het Nederlandse Oldenzaal zijn maandag een vader, moeder en dochter van een gezin gewond geraakt bij een explosie in hun woning. Ook een monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond. Op bewakingsbeelden is nu een enorme knal te horen, waarna vervolgens het huis volledig in elkaar stort. Als bij wonder verkeert niemand in levensgevaar. Tijdens werkzaamheden aan het huis zou een gasleiding zijn geraakt, al zal pas eind deze week meer geweten zijn over de oorzaak van de explosie.

5 april