Zelensky zint op wraak na Russische aanval met 25 doden op treinstation, Moskou beweert 200 “militairen” te hebben gedood

Artsen zonder Grenzen biedt medische hulp aan bij Nederlands aanmeldcen­trum voor asielzoe­kers

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf vandaag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel in de noordelijke provincie Groningen. Het is de eerste keer in het vijftigjarige bestaan van de organisatie dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Directeur Judith Sargentini zegt dat medewerkers van de organisatie een bezoek hebben gebracht aan het aanmeldcentrum en toen getroffen werden door de leefomstandigheden buiten de poort. Gisteren raakte nog bekend dat er een baby is overleden in de sporthal van het aanmeldcentrum.

8:28