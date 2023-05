Zelensky zet rondreis voort en bezoekt premier Sunak in Londen: VK belooft levering gevechtsdrones

“Dit is een cruciaal moment in het verzet van Oekraïne tegen een verschrikkelijke oorlog, die het land niet gekozen of uitgelokt heeft”, zegt Sunak in een mededeling. Oekraïne “heeft de aanhoudende steun van de internationale gemeenschap nodig om zich te verdedigen tegen de onverbiddelijke en willekeurige aanvallen, die voor het land al meer dan een jaar een dagelijkse realiteit zijn.” Het is in het belang van de hele wereld dat Oekraïne standhoudt en dat “Poetins barbarij” niet wordt beloond, klinkt het nog.