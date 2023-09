Zelensky zet nu toch zijn Defensieminister aan de kant: dit is zijn vervanger

UpdateDe Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft besloten om Defensieminister Oleksi Reznikov opzij te schuiven. Dat kondigde het staatshoofd zondag aan op zijn Telegramkanaal. Begin dit jaar waren er ook al geruchten over zo’n vervanging na de onthulling van een groot corruptieschandaal. Maar of dat nu nog steeds een rol speelt, is onduidelijk.

De wissel zou de grootste herziening zijn van het defensieapparaat sinds de Russische invasie op 24 februari 2022. Reznikov werd namelijk in november 2021, enkele maanden voor de invasie, aangesteld als minister van Defensie. “Olekski Reznikov heeft er 550 dagen van oorlog op zitten”, verklaarde Zelensky in een videoboodschap. “Ik denk dat zijn ministerie een nieuwe benadering nodig heeft en nieuwe vormen van interactie met het leger en de samenleving in haar geheel.”

Over het corruptieschandaal dat in eerder dit jaar aan het licht kwam en toen ook al leidde tot berichten over het vertrek van Reznikov, sprak hij niet meer. Maar het valt wel op dat hij die niet bedankte voor bewezen diensten. De president zal deze week het parlement verzoeken om Reznikov te vervangen, Zelensky zegt erop te vertrouwen dat het parlement zijn voorstel steunt.

Corruptieschandaal In januari moest de plaatsvervanger van Reznikov opstappen nadat bekend raakte dat zijn ministerie voedselcontracten had afgesloten tegen prijzen die twee tot drie keer zo hoog waren als de geldende tarieven. “Mijn geweten is volkomen zuiver,” reageerde Reznikov toen op het nieuws.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de videoboodschap waarmee hij op zondag 3 september aankondigde dat hij Defensieminister Oleksi Reznikov vervangt door Roestem Oemjerov.

Er is ook al een vervanger. Dat wordt Roestem Oemjerov, een 41-jarige politicus die aan het hoofd van een privatiseringsfonds van de overheid staat en voor ‘Holos’ in het parlement zetelt. Dat is een liberale partij die de strijd tegen corruptie nadrukkelijk in het vaandel voert. Volgens Zelensky heeft Oemjerov in Oekraïne “geen introductie nodig.”

Oemjerov stamt uit de Tataarse minderheid die haar oorsprong heeft op de Oekraïense Krim. Zelf is hij geboren in Oezbekistan, waarnaar zijn familie in de jaren 40 werd gedeporteerd door het Sovjet-bewind. Die deportatie trof om en bij de 200.000 Krim-Tataren waarvan er 80.000 stierven en werd in 2015 erkend als genocide door het Oekraïense parlement.

Roestem Oemjerov, die door president Zelensky als nieuwe Defensieminister naar voren is geschoven.

In maart 2022 maakte Oemjerov deel uit van de Oekraïense onderhandelaarsgroep tijdens vredesgesprekken met Rusland. Hij was toen één van de drie deelnemers, naast de Russische oligarch Roman Abramovitsj, van wie gemeld werd dat ze aan vergiftigingsverschijnselen leden. Maar in een Facebookpost verklaarde Oemjerov wat later “in orde” te zijn en riep hij het publiek op om niet te vertrouwen in “ongecontroleerde informatie”.

