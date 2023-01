Zelensky zegt tijdens toespraak plots dat hij "niet zeker" is of Russische president Poetin "nog leeft”

Diplomatie

Zelensky deed ook een nieuwe oproep naar het Westen om meer wapens te leveren, toen hem gevraagd werd of Oekraïne de intentie had om de Krim te bevrijden. “Dat is geen intentie, het is ons grondgebied”, antwoordde hij. “De Krim is onze zee en onze bergen. Geef ons jullie wapens en we zullen terugwinnen wat van ons is. We hebben het al honderden keren gehad over het tekort aan wapens. We kunnen het niet alleen met motivatie.”