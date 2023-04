Zelensky woensdag op officieel bezoek in Polen

KIJK. Internet­sen­sa­tie Hasbulla onder vuur omdat hij zijn kat “mishandelt”

De Russische internetsensatie Hasbulla Magomedov (20) ligt onder vuur op sociale media. Dat komt door een video die hij zelf online plaatste. Daarin is te zien hoe hij zijn kat Barsik eerst aan haar oor trekt. Daarna lijkt hij zijn kat een klop te geven. De beelden zorgen voor verdeelde reacties. Verschillende mensen op sociale media vinden dat hij zijn kat mishandelt. Anderen vinden de commotie dan weer overdreven. Hasbulla is een influencer uit Rusland, hij lijdt aan dwerggroei. De Rus heeft meer dan 8 miljoen volgers op Instagram. In 2022 tekende hij vanwege zijn populariteit in de Mixed Martial Arts-wereld (MMA) een MMA-contract voor promotionele doeleinden.