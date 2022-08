Zelensky woedend op Amnesty International: “Rapport praat Russische terreur goed”

Onderhande­lin­gen over Iraans nucleair programma van start in Wenen

De onderhandelingen om het internationaal nucleair akkoord met Iran nieuw leven in te blazen zijn donderdag hervat in Wenen. De onderhandelingen, om het akkoord uit 2015, het 'Joint Comprehensive Plan of Action' of 'Gezamenlijk Alomvattend Actieplan') te redden, zitten al maanden in het slop.

4 augustus