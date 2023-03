Zelensky wil naam van Rusland in “Moskovië” veranderen, Kremlin noemt het “slechte grap”

In Oekraïne circuleert een petitie die de regering oproept om de naam van Rusland officieel in “Moskovië” te veranderen. Die term ontstond in de dertiende eeuw en verwijst naar grote delen van het huidige noordwesten van Rusland. Met de nieuwe benaming hopen Oekraïners “de valse ontstaansgeschiedenis van Rusland” te weerleggen. Ook president Volodymyr Zelensky is geïnteresseerd. Het Kremlin daarentegen loopt – zoals verwacht – niet warm voor het idee en beschouwt het als een nieuwe provocatie van Oekraïne.

In november 2022 postte president Zelensky de petitie over de naamkwestie op zijn website. Meer dan 25.000 Oekraïners zetten de voorbije maanden hun handtekening onder het document, waardoor Zelensky wettelijk verplicht was om erop te reageren.

Vorige week publiceerde de president zijn antwoord. Hij benadrukte dat wijzigingen van geografische namen onder de bevoegdheid van de Oekraïense regering vallen en wees erop dat de namen van landen en regio’s zijn vastgelegd in documenten van de Verenigde Naties. Zelensky schreef bovendien dat de kwestie “een zorgvuldig onderzoek vereist op het niveau van de historische en sociale context, rekening houdend met mogelijke internationale juridische gevolgen”. De president heeft de Oekraïense premier Denys Sjmyhal naar eigen zeggen gevraagd het verzoekschrift meer in detail te bekijken.

Historische discussie

De naamsverandering kadert in een historische discussie tussen Oekraïne en Rusland. Zo zijn de landen het niet eens over wie de opvolger is van het Kievse Rijk, dat wordt gezien als de vroegmiddeleeuwse voorloper van zowel Rusland als van Oekraïne en Wit-Rusland.

Volgens Valeriya Shakhvorostova, de auteur van de petitie, moet de naamsverandering de “valse Russische verhalen” weerleggen. Zo zou het volgens haar niet kloppen dat Rusland en Oekraïne gemeenschappelijke voorouders hebben. “Voor buitenlanders lijkt de naam Rusland te veel op ‘Kyivan Rus’ (het Kievse Rijk), alsof het de naam is van één staat die in de loop der tijd bepaalde veranderingen heeft ondergaan”, aldus Shakhvorostova. “Dat leidt tot verwarring op internationaal niveau. We moeten onze identiteit en geschiedenis terugwinnen”, klinkt het.

Heel wat Oekraïners vinden “Moskovië” dan ook een correctere naam voor Rusland. Het is een oude term die verwijst naar het gebied rond Moskou, dat al snel uitgroeide tot een centrum van macht en invloed. Peter de Grote, die van 1682 tot zijn dood in 1725 tsaar van Rusland was, zou Moskovië in 1721 tot het Russische rijk hebben omgedoopt.

“Een slechte grap”

Rusland is zoals verwacht niet opgezet met de Oekraïense petitie. Volgens de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova probeert Oekraïne “anti-Russische” gevoelens aan te wakkeren.

Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov vindt dan weer dat de mogelijke naamsverandering “een slechte grap” is. “Ik denk niet dat er nog meer grappen over de kwestie gemaakt hoeven te worden. Ik herhaal nogmaals: je kan dit alleen maar weglachen. Hoe sommigen het ook noemen, Rusland zal een grote mogendheid blijven, een groot land. Het zal voor altijd Rusland blijven”, reageerde hij vastberaden.

