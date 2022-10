Zelensky wil moderne luchtafweer tegen aanvallen met drones

Videobeel­den tonen hoe trein een bus los doormidden ramt in Nederland­se Bergen op Zoom

Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom in Nederland, vlak bij de grens met België, is een trein maandag op een bus gebotst. De ravage is enorm: de trein is dwars door de bus gereden. Er zaten gelukkig geen passagiers in de bus en de chauffeur raakte wonderwel niet gewond.

17 oktober