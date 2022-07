Zelensky wil dat VS Rusland bestempelen als land dat terrorisme steunt na aanval op gevangenenkamp

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



"Ik doe een speciaal beroep op de Verenigde Staten. Een besluit is nodig en wel nu", aldus Zelensky. "Dit is een opzettelijke Russische oorlogsdaad, een opzettelijke massamoord op Oekraïense krijgsgevangenen. Het is verdere bevestiging dat Rusland een terroristische staat is. Het land is nu de grootste bron van terrorisme ter wereld".



Door de staat gesteund terrorisme is terroristisch geweld dat wordt uitgevoerd met actieve steun van nationale regeringen. Landen waarvan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaaldelijk heeft geconcludeerd dat ze terrorisme steunen, krijgen verschillende sancties opgelegd, zoals een ban op de export en verkoop van verdedigingswapens door de VS. Op dit moment erkent het ministerie vier landen als land dat terrorisme steunt: Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba.