Zelensky wil dat Duitsland zich aansluit bij “straaljagercoalitie”

UpdateNa een bezoek aan Rome, is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdagnacht geland in Berlijn. Het is zijn eerste bezoek aan Duitsland sinds de Russen Oekraïne binnenvielen in februari vorig jaar. Zelensky heeft Duitsland gevraagd om zijn land te steunen door zich aan te sluiten bij een coalitie voor de levering van moderne gevechtsvliegtuigen. Berlijn heeft tot nu toe steeds geweigerd om rechtstreeks vliegtuigen aan Kiev te leveren.

Zelensky maakte zijn aankomst in Duitsland zelf bekend op Twitter. Om veiligheidsredenen werd het precieze programma van de Oekraïense president niet op voorhand bekendgemaakt. De Oekraïense president werd ontvangen door zijn Duitse collega Frank-Walter Steinmeier in het paleis Bellevue, de officiële residentie van de Duitse president.

Prestigieuze prijs

In Aken wordt zondagmiddag de prestigieuze Karelsprijs uitgereikt aan Zelensky en het Oekraïense volk. De prijs wordt sinds 1950 jaarlijks verleend aan mensen die zich - naar voorbeeld van Karel de Grote - inzetten voor de Europese eenheid. De prijs is onder meer bedoeld om Oekraïne een steuntje in de rug te geven in de onderhandelingen voor EU-toetreding. In december werd de prijs toegekend aan Zelensky en het Oekraïense volk. Bondskanselier Olaf Scholz zou samen met Zelensky van Berlijn naar Aken vliegen. Ook de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Poolse premier Mateusz Morawiecki zouden aanwezig zijn op de ceremonie.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Berlijn. © ANP/EPA

De binnenstad van Aken is afgezet en er gelden zeer strenge veiligheidsvoorschriften. Een grote politiemacht is op de been, ook omdat er tussen 10.00 en 17.00 uur minstens zes demonstraties zijn aangekondigd in Aken. Zo eisen volgens de politie vele honderden demonstranten zondag een eind aan de wapenleveranties aan Oekraïne. Onder hen bevinden zich zowel vredesactivisten als pro-Russische demonstranten.

“Straaljagercoalitie”

Zelensky had ook een gesprek met bondskanselier Scholz, waarin hij aankondigde dat Oekraïne werkt aan de oprichting van een “straaljagercoalitie”. “Het is heel belangrijk voor Oekraïne om onze inspanningen te coördineren”, aldus de Oekraïense president. Rusland heeft momenteel de overmacht in het Oekraïense luchtruim, een situatie die volgens Zelensky moet veranderen. Scholz hield een slag onder de arm en zei dat Duitsland al veel wapens heeft geleverd aan Oekraïne en van plan is dat te blijven doen. Hij benadrukte ook dat Berlijn zich focust op de levering van luchtverdedigingssystemen.

Daarnaast zei Zelensky nog dat het westen zich geen zorgen moet maken over wat er met de geleverde wapens gebeurt. “We vallen het Russische grondgebied niet aan”, benadrukte hij. “Daar hebben we niet voldoende tijd, strijdkrachten en wapens voor.” Oekraïne zei eerder al te werken aan een tegenoffensief. Dat zal enkel focussen op de herovering van ons grondgebied, zei Zelensky nog.

Het bezoek van Zelensky aan Duitsland was zaterdag al door de Duitse regering bevestigd. Die beloofde toen ook extra wapens te zullen leveren aan Oekraïne, ter waarde van 2,7 miljard euro

