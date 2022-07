Zelensky wil commissie oprichten om gebruik westerse wapens te controleren

Vader valt moordenaar van zoon aan in rechtbank

Opschudding in de rechtbank van het Amerikaanse stadje Orangeburg (South Carolina). Tijdens een hoorzitting in de moordzaak rond Antoine Fields, die werd neergeschoten in 2019, verliest vader Willie Fields zijn zelfbeheersing. Op beelden is te zien hoe Fields slechts enkele meters van de moordenaar staat en plots op hem afstormt.

19 juli