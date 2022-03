Zelensky: “We moeten erkennen dat Oekraïne geen lid van de NAVO kan worden”

Oekraïne moet erkennen dat het lidmaatschap van de NAVO er niet inzit, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het is daarom nodig dat Oekraïne zichzelf beter kan beschermen. Ook zijn veiligheidsgaranties nodig, zei hij. Volgens waarnemers lijkt Zelensky daarmee te zinspelen op een mogelijk compromis in het bloedige conflict met grote buur Rusland, die zich altijd heeft verzet tegen een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier

"Jarenlang hoorden we dat de deuren openstonden, maar tegelijkertijd werd ons meegedeeld dat we niet konden toetreden. Dit is de waarheid en die moeten we erkennen", zo zei de Oekraïense president tijdens een videoconferentie van de Joint Expeditionary Force (JEF), een coalitie van meerdere landen, geleid door het Verenigd Koninkrijk.

De JEF, die werd opgericht in 2012, bestaat uit acht NAVO-landen (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland en Litouwen) en Zweden en Finland. De coalitie richt zich op de bescherming van het noordpoolgebied, de noordelijke Atlantische Oceaan en de Baltische Zee. "Het is duidelijk dat Oekraïne geen NAVO-lid is, we begrijpen dit", aldus Zelensky.

Als de deur van de NAVO niet openstaat, zo zei Zelensky, “dan moeten we samenwerken met de instellingen waarmee we dat kunnen.” Dat kan Oekraïne helpen en beschermen. Daarnaast moeten er afzonderlijke veiligheidsgaranties komen, vindt de president. Hij betreurt verder dat de NAVO - die hij "gehypnotiseerd door de Russische agressie" noemde - weigert om een no-fly zone boven Oekraïne in te stellen.

Onderhandelingen

"We horen argumenten dat wanneer de NAVO een no-fly zone zou instellen dit de uitbraak van de 'Derde Wereldoorlog' zou betekenen. Daarom is het luchtruim boven Oekraïne niet afgesloten, waardoor de Russen de steden kunnen blijven bombarderen en burgers kunnen blijven doden", aldus Zelensky.

Volgens het agentschap Unian zei Oleksi Arestovitsj, de adviseur van Zelensky, dat er twee mogelijke scenario's zijn om de oorlog te beëindigen. Ofwel zou Moskou tijdens de lopende onderhandelingsgesprekken ingaan op de eis van Kiev om de Russische troepen terug te trekken, ofwel zou Rusland blijven vechten, maar wordt het uiteindelijk verslagen door het Oekraïense leger, aldus Arestovitsj.

Intussen heeft het Oekraïense parlement de huidige staat van beleg met nog eens dertig dagen verlengd tot 25 april. Deze was aanvankelijk afgekondigd op 24 februari, enkele uren na de Russische inval.

Lees ook: