Zelensky waarschuwt na droneaanval in Moskou: “Oorlog keert terug naar grondgebied van Rusland”

Ontsnapte olifant doet mobilisten grote ogen trekken in Italië: “Die is op weg naar de supermarkt!”

Italiaanse automobilisten waren even verbaasd toen ze opeens een olifant zagen rondwandelen. Het beest wandelde op z’n gemakje op de drukke weg. Toevallige passanten konden het tafereel filmen en grapten dat het dier op weg was naar de lokale supermarkt. De olifant bleek echter ontsnapt te zijn uit een circus, maar is intussen weer terecht.