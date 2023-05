Zelensky: “VS informeerden me niet over datalek”

Verdachte opgepakt na incident aan Buckingham Palace, zak tot ontplof­fing gebracht

Buiten Buckingham Palace, het hart van de Britse monarchie in Londen, is dinsdagavond een man opgepakt. Hij zou vermoedelijke jachtgeweerpatronen over het hek het paleisterrein hebben opgegooid, meldt onder meer de ‘BBC’. De verdachte had ook een mes bij zich en een zak. Die is door de politie onderzocht en daarna tot ontploffing gebracht, zegt de politie.