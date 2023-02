Zelensky vraagt opnieuw om extra wapens tijdens bezoek aan VK, vanavond vliegt president door naar Parijs

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag in het Verenigd Koninkrijk voor een verrassingsbezoek. Dat maakte Downing Street eerder bekend. De Britse premier Rishi Sunak verwelkomde Zelensky vanmorgen op de luchthaven. Vanmiddag werd hij ontvangen door koning Charles in Buckingham Palace. Tijdens zijn bezoek herhaalde Zelensky dat Oekraïne dringend nood heeft aan extra wapens. De Britse regering kondigde ter gelegenheid een reeks nieuwe sancties tegen Rusland aan.

Het VK is een van Kievs meest trouwe geldschieters naast de VS. Londen gaf vorig jaar 2,3 miljard pond (2,5 miljard euro) aan militaire hulp en de regering is van plan om dat dit jaar ook te doen. Het VK leverde al voor het begin van de oorlog wapens aan het Oekraïense leger en was het eerste land dat in januari een plan aankondigde om zware tanks te sturen.

Het is de derde keer dat de Oekraïense president zijn land verlaat sinds het begin van de oorlog op 24 februari 2022. In december bracht hij een bezoek aan Washington. Hij werd toen in het Witte Huis ontvangen door president Joe Biden en sprak voor het Amerikaanse Congres. Op de terugweg stopte Zelensky nog in Polen om president Andrzej Duda te ontmoeten.

“Noodzakelijke wapens”

Tijdens zijn ontmoeting met Sunak drong Zelensky nogmaals aan op “noodzakelijke wapens” om de Russische invasie te stoppen. In het parlement bedankte de president het VK, en in het bijzonder voormalig premier Boris Johnson, voor de steun tijdens de oorlog. “Boris, je bent erin geslaagd anderen te verenigen op een moment dat het volstrekt onmogelijk leek”, klonk het. Zelensky benadrukte bovendien “het belang voor Oekraïne om van de bondgenoten de nodige wapens te krijgen om het Russische offensief te stoppen en alle tijdelijke bezette Oekraïense gebieden te bevrijden”, aldus het Oekraïense presidentschap in een verklaring na afloop van de ontmoeting.

Zelensky sprak ook een deel van het parlement toe in Westminster Hall. “Londen stond vanaf de eerste dag aan de kant van Kiev”, zei hij. De president heeft naar eigen zeggen vertrouwen in een goede afloop van de oorlog. “Vrijheid zal het halen! We weten dat deze overwinning de wereld zal veranderen. Het zal een overwinning zijn die de wereld al lang nodig heeft.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (rechts) met de Britse premier Rishi Sunak.

Sunak en Zelensky zouden het ook gehad hebben over het trainingsaanbod van het VK, dat als doel heeft Oekraïense troepen te versterken. “De training stelt piloten in staat om geavanceerde gevechtsvliegtuigen te besturen die aan de NAVO-normen voldoen”, aldus Kiev.

Vanmiddag ontmoette Zelensky ook koning Charles in Buckingham Palace. Het Oekraïense staatshoofd en zijn vrouw Olena Zelenska hadden er in 2020 voor het laatst een ontmoeting met prins William en zijn vrouw Kate.

Koning Charles met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Nieuwe sancties

De Britse regering kondigde ondertussen ook een reeks nieuwe sancties tegen Rusland aan. “Ze omvatten zes entiteiten die militaire uitrusting zoals drones leveren voor de invasie van Rusland in Oekraïne”, aldus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Acht personen en één entiteit die banden hebben met malafide financiële netwerken die dicht bij het Kremlin staan, zijn ook onderworpen aan de nieuwe sancties, die een bevriezing van de tegoeden omvatten.”

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly moeten de sancties “de economische pijn voor de Russische president Vladimir Poetin” vergroten. Het VK heeft sinds het begin van de oorlog al meer dan 1.300 Russische personen en entiteiten gesanctioneerd.

Next stop: Parijs

Vanavond wordt Zelensky nog verwacht in Parijs. Dat meldt het Elysée. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz reist af naar de Franse hoofdstad en zal de ontmoeting tussen Zelensky en de Franse president Emmanuel Macron bijwonen.

