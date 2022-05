Zelensky vraagt maximale sancties tegen Rusland op Wereld Economisch Forum in Davos

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag het Wereld Economisch Forum in Davos toegesproken. Hij riep de wereldleiders in een videoboodschap op om “maximale sancties” op te leggen aan Rusland voor de inval in Oekraïne. “Enkel zo kan voorkomen worden dat Rusland of eender welk ander land een niet-uitgelokte oorlog tegen zijn buurland begint.”

Zelensky haalt verschillende maatregelen aan die volgens hem effectief zouden zijn, zoals een volledig embargo op Russische olie en technologie, het verbannen van alle Russische banken van globale systemen en het stopzetten van de handel met Rusland.

De president riep in zijn toespraak ook alle bedrijven op om Rusland te verlaten. Enkel zo kan verzekerd worden dat er geen geld van die bedrijven gebruikt wordt voor om de “bloederige belangen” van Rusland te financieren. “We geven de wereld de kans om een precedent te scheppen voor wat er gebeurt als je probeert een buur te vernietigen”, aldus Zelensky volgens BBC.

Hij riep de bedrijfsleiders in Davos ook op om te participeren in de heropbouw van Oekraïne, en zei dat bedrijven die Rusland verlaten welkom zijn in Oekraïne. “Jullie hebben zo niet alleen toegang tot een markt van 40 miljoen consumenten, maar ook tot de EU-markt”, zei hij, verwijzend naar het handelsakkoord dat Oekraïne heeft met de Europese Unie.

“Dit is echt het moment om te beslissen of de wereld bestuurd zal worden door brute kracht”, aldus Zelensky ook. “Als dat het geval is ... dan is er geen nood meer aan ontmoetingen in Davos in de toekomst.”

Zelensky nam het woord aan het begin van de WEF, dat als centraal thema ‘Geschiedenis op een keerpunt’ heeft. Dat thema is volgens Zelensky extra symbolisch, omdat er nu een oorlog plaatsvindt.