Zelensky verwacht geen vredesgesprekken met “krankzinnige” Poetin: “Het is een grap voor hem”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (45) verwacht niet snel vredesgesprekken met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin (70). Dat heeft hij afgelopen weekend gezegd in een interview met Italiaanse media. Voor Poetin zijn onderhandelingen niet meer dan “een grap”, aldus Zelensky. “Hij heeft helemaal niet door wat er aan het gebeuren is. Hij is krankzinnig”, klonk het.

Zelensky bracht afgelopen weekend een bezoek aan Rome, Berlijn en Parijs. Vandaag is de Oekraïense president in het Verenigd Koninkrijk, waar een ontmoeting met de Britse premier Rishi Sunak op de planning staat. Tijdens zijn bezoek aan Rome deed Zelensky een interview met Italiaanse media. Daarin werd hij gevraagd of hij klaar is om met Poetin aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Het antwoord van de Oekraïense president was duidelijk: “Neen, we hebben niets om over te praten”, zei hij.

Zelensky benadrukte dat hij aan het begin van zijn ambtstermijn in 2019 probeerde een dialoog met Poetin aan te gaan, meer bepaald over de vijandelijkheden in de oostelijke Donbas-regio. Daar was toen al een gewapend conflict aan de gang tussen het Russische leger en pro-Russische separatisten enerzijds en het Oekraïense leger anderzijds.

“Toen ik in 2019 president werd, was er veel kritiek. Mensen wilden niet met Poetin gaan praten, maar ik beloofde om het te proberen”, aldus Zelensky. “Maar het heeft me geen politieke voordelen opgeleverd, ik wou het conflict oprecht beëindigen, ik wou een akkoord bereiken.”

“Het is een grap voor hem”

Ondanks zijn vele pogingen, was het volgens Zelensky onmogelijk een gesprek met Poetin – die zich “als een prinses” gedroeg – te organiseren. “Hij vond nooit een manier waarop we elkaar konden ontmoeten”. En hoewel beide partijen in 2019 uiteindelijk een staakt-het-vuren afspraken, kwam Rusland die belofte niet na. “Er waren dagelijks provocaties. Ze doodden en verwondden elke dag mensen. Ik belde hem (Poetin, red.) op en zei dat dit geen ongeluk kon zijn: er waren sluipschutters aan de grens.”

Ook nu ziet Zelensky het nut van een vredesgesprek niet in. Poetin heeft volgens hem geen vrede voor ogen, maar wil de onderhandelingen alleen maar in zijn eigen voordeel gebruiken. “Het is een grap voor hem. Nu hij begint in te zien dat hij zwakker aan het worden is, zoekt zijn land iets om de andere staten te kalmeren. Zodat er geen extra sancties komen en wij niet geholpen worden”, klonk het. “Maar binnen een jaar komt hij met een nieuwe invasie om ons te vermoorden. Hij heeft niet door wat er aan het gebeuren is, hij is krankzinnig”, besloot Zelensky.

