Zelensky verrassend naar top Arabische Liga

De Arabische Liga is opgericht in 1945 en telt 22 leden. Doel is een sterkere politieke en economische samenwerking en het oplossen van conflicten. Bij de top van vrijdag zal het behalve over de conflicten in Soedan en Jemen vooral ook gaan over de situatie in Syrië. Het is onduidelijk in hoeverre de oorlog in Oekraïne een gespreksonderwerp wordt.