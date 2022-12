Zelensky verlaat Oekraïne voor het eerst sinds start van de oorlog: “Om samenwerking met de VS te versterken"

Na middelbaar onderwijs, verbieden taliban nu ook hoger onderwijs voor Afghaanse vrouwen

De taliban hebben dinsdag, voor onbepaalde tijd, meisjes verboden om aan een universiteit in Afghanistan te studeren. Dat heeft de minister van Hoger Onderwijs aangekondigd in een brief aan alle universiteitsbesturen in het land. “Tot nader order wordt het onderwijs voor vrouwen opgeschort”, is te lezen in de brief van minister Neda Mohammad Nadeem.

