Zelensky: “Universiteit in Charkiv verwoest door Russische bommen”

Europese Commissie organi­seert na de zomer "conferen­tie van hoog niveau" over heropbouw Oekraïne

Na het zomerreces zal de Europese Commissie in samenwerking met het Duitse G7-voorzitterschap "een conferentie van hoog niveau" organiseren over de heropbouw van Oekraïne. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangegeven in het Europees Parlement in Straatsburg.

6 juli