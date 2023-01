Zelensky: strijd om Soledar en oosten van Oekraïne gaat verder

Duitse economie doet beter dan verwacht in 2022 met 1,9 procent groei

De Duitse economie is in 2022 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van 2021, ondanks verschillende crisissen. Dat meldt de Duitse statistiekdienst vrijdag in een eerste raming. Een jaar eerder was er nog 2,6 procent groei. Ondanks de daling is het resultaat beter dan verwacht door de analisten. Die hadden 1,8 procent vooropgesteld.

13 januari