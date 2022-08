Zelensky spreekt natie toe op nationale feestdag: “Oekraïne zal vechten tot het einde”

“Oekraïne zal tot het einde strijd blijven leveren. Er zullen geen toegevingen gedaan worden of compromissen gesloten worden met Rusland.” Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd in een videoboodschap naar aanleiding van de nationale feestdag.

“We houden al zes maanden vol”, zei Zelensky over de oorlog. “Het is zwaar, maar we ballen onze vuisten en leveren strijd voor ons lot. Voor ons is Oekraïne heel Oekraïne: alle 25 regio’s, zonder enige toegeving of compromis.” Hij beloofde dat Kiev de controle zal heroveren in de Donbas en de Krim.

Voor Kiev is het einde van de oorlog niet langer ‘vrede’. “Nu zeggen we ‘de overwinning’. We gaan geen overeenkomst met de Russische terroristen proberen te sluiten.”

De Oekraïense president sprak ook de Russen toe. Hij vroeg hen nogmaals hun troepen uit Oekraïne terug te trekken. “Jullie willen niet dat jullie soldaten sterven? Bevrijd dan ons grondgebied!”

Volledig scherm Kiev paradeert in de hoofdstraat met vernielde Russische tanks. © AP

Vernielde Russische tanks

In de video worden beelden van Zelensky afgewisseld met oorlogstaferelen. De president zelf is te zien op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev en in Chresjtsjatyk, de hoofdstraat van Kiev. Daar zijn vernielde Russische tanks en ander militair materieel te zien.

De Oekraïense autoriteiten verboden vandaag alle bijeenkomsten in Kiev, uit vrees voor Russische aanvallen. Ook in de rest van het land kreeg de bevolking de vraag waakzaam te zijn. In Charkiv, Zaporizja en Dnipro werden deze ochtend al explosies gehoord.

